28 Haziran 2025 tarihleri arasında Niğde Aladağlar Milli Parkı içerisinde yer alan Emli Vadisi’nde gerçekleştirildi.

Kırşehir’den yola çıkan 7 kişilik dağcılık ekibi, kamp alanına ulaşarak iki gece çadırlı konaklama yaptı. Eğitim kapsamında sporculara; kamp yeri seçimi, çadır kurulumu, uyku tulumu kullanımı, kamp kuralları, doğada beslenme, sıvı alımı, malzeme yerleşimi, yürüyüş teknikleri, ilk yardım ve doğada fotoğraf çekimi gibi birçok konuda teorik ve uygulamalı eğitim verildi.

Eğitim süresince Eznevit Yaylası, Parmak Kaya Vadisi ve Büyük Mangırcı rotalarında yürüyüşler gerçekleştiren ekip, zorlu dağ şartlarında sıcak ve rüzgarlı havalarda yürüme, dik ve uzun parkurlarda denge ve dayanıklılık gibi önemli deneyimler kazandı. Programın son gününde ise sporcular, 2 bin 243 metre yüksekliğe çıktı.