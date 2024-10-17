Samsun Bafra Devlet Hastanesi’nde, Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) deprem senaryosu saha tatbikatı yapıldı.

Bafra Devlet Hastanesi’nde acil durum ve afetlere hazırlıklı olabilmek amacıyla, İl Sağlık Müdürlüğü’nce görevlendirilen ekibin katılımıyla hastane idaresi ve ilgili birimlerden oluşan HAP Olay Yönetim Ekibi tarafından depremin konu alındığı senaryo hazırlanarak saha tatbikatı gerçekleştirildi.

Olası deprem ve doğal afetlere karşı hazırlıklı olunabilmesi amacıyla ilk etapta tatbikat alarmı verilerek, "çök, kapan, tutun" pozisyonu canlandırıldı. Doğru bir tahliyenin önemi çok daha fazla olduğundan serviste bulunan yatan hastalar Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve sağlık personelleri eşliğinde acil çıkış kapılarından tahliye edildi.

Gerçekleştirilen tatbikat sonrası değerlendirmelerde bulunan HAP Başkanı Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Alaiddin Domaç, "Son zamanlarda ülkemizde küçük ve orta ölçekli depremler sık sık görülmektedir. Bu nedenle yaşanabilecek tüm afetlere hazırlıklı olmak çok önemlidir. Tatbikat sürecinde yanımızda olan Samsun İl Sağlık Müdürlüğü personelleri, 112 acil servis ekipleri ve tüm personelimize teşekkür ederiz" dedi.