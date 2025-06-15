Aydın’ın Efeler ilçesinde Babalar Günü’ne özel düzenlenen halı saha maçında babalar sahada ter dökerken, çocuklar da tribünde tezahüratlarla babalarını destekledi. Renkli görüntülere sahne olan karşılaşmada kazanan ’Kız Babaları’ oldu.

Aydın’da Babalar Günü, unutulmaz bir etkinlikle kutlandı. Efeler Seyda Kayhan Anaokulu tarafından düzenlenen özel halı saha maçı, hem sahadaki mücadeleyle hem de tribünlerdeki coşkuyla renkli görüntülere sahne oldu. Babalar Günü’ne özel düzenlenen maçta, "Kız Babaları" ve "Erkek Babaları" karşı karşıya geldi. Ailelerin ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte dostluk, heyecan ve sevgi ön plandaydı. Minik öğrenciler, ellerinde "En iyi baba benim babam" yazılı pankartlarla tribünlerde yerini alırken, babalarına coşkulu tezahüratlarla destek verdi. Sahadaki mücadele ise adeta nefesleri kesti. Karşılaşmanın son dakikalarında bulduğu golle rakibini mağlup eden "Kız Babaları" takımı, maçın galibi oldu. Maç bitiminde sahada çocuklarıyla birlikte sevinçle kucaklaşan babalar, hem duygusal hem de eğlenceli anlara imza attı.