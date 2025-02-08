Afyonkarahisar İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Merkezi tarafından başlatılan ’Baba Okulu’ seminerleri devam ediyor.

Kur’an ve sünnet temelinde ailede hak ve sorumluluklar açısından baba olmanın önemine dikkat çekmek için Diyanet İşleri Başkanlığı’nın hayata geçirdiği proje kapsamında, Afyonkarahisar İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Merkezi tarafından Baba Okulu Semineri gerçekleştirildi. Seminerin üçüncü haftasında İl Müftü Yardımcısı Harun Küçük tarafından "Bir Baba Olarak En Güzel Örnek Hz. Peygamber(sas)" ve "Ailede Merhametin Mimarı Olarak Baba" konuları anlatıldı.