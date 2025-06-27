Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov’u makamında ağırladı. İki ülke arasındaki dostluk ilişkileri, kültürel iş birlikleri ve yerel yönetim düzeyindeki iş birliği imkânları ele alındı.

Büyükelçi Reşad Memmedov’a ziyaret sırasında Azerbaycan Cumhuriyeti Büyükelçiliği Müsteşarı ve Misyon Şefi Yardımcısı Eldar Aliyev ile Perviz Memmedov da eşlik etti. Ziyarette, Muğla ile Azerbaycan kentleri arasında kardeş şehir ilişkileri kurulması, kültürel ve turistik etkileşimin artırılması gibi başlıklar gündeme geldi.

Ziyaret sonunda taraflar, yerel yönetimler düzeyinde sürdürülebilecek ortak projeler hakkında görüş alışverişinde bulunarak karşılıklı iyi niyet temennilerinde bulundu.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Azerbaycanlı misafirlerimizi Muğla’mız gibi güzel bir kentte ağırlamak, Fethiye’mizden, Marmaris’imizden Bodrum’umuza kadar her bölgede onları misafir etmek de bizim için onurdur. Her zaman bekliyoruz Azerbaycanlı kardeşlerimizi. Muğla’mızda onları evlerinde hissettireceğimizden hiç şüpheniz olmasın. Ben tekrar tekrar sizlere çok çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Değerli delegasyona da çok çok teşekkür ediyorum" dedi.

Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov, Azerbaycan ve Türkiye’nin iki millet tek devlet şiarıyla hareket ettiğini, bunun en güzel örneğini Karabağ’ın alınmasından 85 milyon Türk vatandaşının ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dimdik Azerbaycan halkının yanında durduğunu söyledi. Büyükelçi Memmedov, "Türkiye’ni en güzel Güzel kentlerinden birisi olan Muğla’da olmaktan memnuniyetimi bildirmek isterim. İki devlet bir millet şuurunu rehber tutarak Büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Azerbaycan’ın kederi kederimiz, sevinci sevincimizdir’ sözünü rehber tutarak kurduğumuz ilişkiler çok üst düzeydedir. Azerbaycan ve Türkiye hem askeri ittifakta, hem siyasi ittifakta, hem de ekonomik ittifakta bir milletin iki devleti yöneterek ittifak halinde gücünüz gücümüze güç katmıştır. Türk Devletler Teşkilatının geliştirilmesinde çok büyük çabaları oldu. Artık bütün dünya Türk Devletler Teşkilatını bir uluslararası etkisi olan bir teşkilat olarak görmektedir. Karabağ’ın alınmasından Türkiye’nin önemli rolü oldu. Türkiye ve 85 milyonluk Türk vatandaşı ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan dimdik yanımızda durdu. 44 gün evinde Türk milleti bayrağımızı kaldırdı, sokaklarda Azerbaycan milletine destek verdi ve o bayrakları yere bırakmadılar. Ordumuz ve milletimiz ile bundan güç aldık, yalnız olmadığımızı gördük ve bundan dolayı Azerbaycan’ın Karabağ’daki zaferi bizim ortak zaferimizdir. Muğla ile ilişkilerimizi daha da geliştireceğiz. Ekonomik ve kültürel ilişkilerde daha iyi olmamız gerekiyor. Halkımızın ve milletimizin içinde bir sevgi ve saygı mevcuttur. Onu biraz da zenginleştirmek için konser programlarımızın, turizm sektörümüzün daha da gelişmesine ihtiyacı var. Muğla Belediyesi olarak teşkil ettiğiniz törenler hakkında malumatlar verin, fuarlar hakkında malumatlar gönderin, davet gönderin. Bizlere de bir de katkıda bulunalım" dedi.