Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde iş makinesi ile otomobilin çarpıştığı kazada hamile bir kadın ile 4 yaşındaki çocuğu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 150 Evler Mahallesi 29 Ekim Caddesi üzerinde, Ayvalık Belediyesi’ne ait Hakan K. yönetimindeki iş makinesi ile Bani A. yönetimindeki 06 DUC 847 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan hamile olduğu öğrenilen Gamze A. ile 4 yaşındaki çocuğu yaralandı. Yaralı anne ve çocuğu ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.