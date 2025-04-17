Kütahya’da, Kadim Vakfı tarafından düzenlenen ’Kadim Muhabbetler’ programının bu haftaki konuğu, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin oldu.

Programda, Türkiye’de yalnızca üç örneği bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitelerinden biri olan KSBÜ’nün çalışmaları, Kütahya’daki sağlık hizmetleri ve genel olarak sağlık alanındaki gelişmeler ele alındı. Prof. Dr. Tekin, sağlık alanında Türkiye’nin geldiği nokta ve gelecek projeksiyonlarına dair katılımcılardan gelen soruları yanıtladı.

Kadim Vakfı Başkanı Mustafa Önsay, aynı zamanda GRTC Küresel Araştırma Düşünce Merkezi Yüksek İstişare Kurulu üyesi olan Prof. Dr. Tekin’e hem programa katkılarından hem de Kütahya’ya olan hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Program sonunda, Prof. Dr. Ahmet Tekin’e Mustafa Önsay tarafından bir hediye takdim edildi.