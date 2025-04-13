Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ayvalık’a gelişinin 91’inci yıl dönümü törenle kutlandı.BALIKESİR (İGFA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ayvalık'a gelişinin 91’inci yıl dönümü kutlama programı, Ayvalık Karayolları 29'uncu Şube Şefliği bahçesinden başladı.

Atatürk'ün ilçeye giriş yaptığı güzergâh üzerinden gerçekleştirilen yürüyüşe; Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Ayvalık Garnizon Komutanı Personel Albay Hüseyin Aydın, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, eşi Canan Ergin, gaziler, şehit aileleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle öğrenciler katıldı.

Program, Karayolları 29’uncu Şube Şefliği bahçesinden başlayarak Atatürk’ün ilçeye giriş yaptığı güzergâhta düzenlenen yürüyüşle devam etti. Yürüyüşe Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Garnizon Komutanı Albay Hüseyin Aydın, Belediye Başkanı Mesut Ergin, gaziler, şehit aileleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve öğrenciler katıldı.

Cumhuriyet Meydanı’ndaki tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Çelenk sunumunun ardından konuşan Belediye Başkanı Mesut Ergin, 13 Nisan 1934’te Atatürk’ün Ayvalık’ı ziyaret ettiğini hatırlatarak, “Ulu Önder’in devrimlerinin halkta nasıl bir ivme kazandığını bizzat görmek için yurt gezilerine çıktığını bugün daha iyi anlıyoruz. Ayvalık halkı, Atatürk’ün izinden yürümeye devam edecek” dedi. Ergin, Atatürk’ün kırmızı halıyı kaldırarak vatandaşlarla birlikte yürüdüğü anları vurguladı ve ilçenin sonsuza kadar Ata’sına bağlı kalacağını ifade etti.