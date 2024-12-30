Manisa’nın Kula ilçesinde karayolunda seyir halindeki otomobil, aynı yönde seyreden başka bir otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle 1 kişi yaralanırken, İzmir-Ankara D300 karayolunun Uşak istikametinde trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu İlçe Jandarma Komutanlığı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmir’den Uşak istikametine seyir halinde olan Halil İbrahim B. idaresindeki 35 KB 5407 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Murat D. idaresindeki 16 NSR 13 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle iki otomobilde de maddi hasar meydana gelirken, 35 KB 5407 plakalı otomobil sürücüsü Halil İbrahim B. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, ambulansla Kula Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza sebebiyle İzmir-Ankara D300 karayolunun Uşak istikametinde trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ile karayolundaki trafik akışı normal seyrine döndü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.