Sakarya’nın Akyazı ilçesi D-140 karayolunda meydana gelen kazada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ümit Şahin son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, 20 Kasım Perşembe günü Adapazarı-Mudurnu D-140 karayolu Reşadiye mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ümit Şahin (41) yönetimindeki 54 H 1585 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak metrelerce yükseklikten şarampole uçtu. Kazanın ardından bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücünün annesi Aynur Şahin’in (68) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta bulunan yaralılar Ç.Ç. (4), H.G. (12) ve sürücü Ümit Şahin ekipler tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Annesinin olay yerinde hayatını kaybettiği kazanın ardından, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ümit Şahin de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Şahin, Kubbeli Yeni Camii’nde kılınan ikindi namazının ardından Seyfeler Mahallesi aile mezarlığında defnedildi. Anne Aynur Şahin ise dün son yolculuğuna uğurlanmıştı.