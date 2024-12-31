Elazığ’da bir kişi, 3 saat arayla kanserden hem babasını hem de kayınvalidesini kaybetti.

Elazığ’da ikamet eden Refik Barlak (62) yaklaşık 2,5 yıldır mide, dünürü Aynur Can (63) ise 2 aydır bağırsak kanseriyle mücadele ediyordu. Can, dün Diyarbakır’da tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Aradan 3 saat sonra da Barlak, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde hayatını kaybetti. Okan Barlak, önce kayınvalidesi ardından babasının acı haberi ile sarsıldı. İkisinin cenazesi Veysel Karani Camii’nde öğlen namazını müteakip kılındı. 3 çocuk babası Barlak Asri Mezarlığı’na, 1 çocuk annesi Can ise Keban’ın Piran köyüne defnedildi.

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Öte yandan Refik Barlak’ın 2 sene önce eşini kanserden kaybettiği öğrenildi.

Kaynak: iha