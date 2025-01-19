Halk müziği sanatçısı Ayhan Barasi, ilk şiir kitabı Konuşun Duvarlar ile edebiyatseverlerin karşısına çıkıyor.Express Haber / İSTANBUL (İGFA) - Halk Müziği sanatçısı Ayhan Barasi’nin İlk Şiir Kitabı ‘Konuşun Duvarlar’ın tanıtımı 21 Ocak Salı akşamı yapılacak.

Sanatçının kendi kaleminden çıkan 58 şiiri bir araya getiren eser, Barasi’nin sanatsal yolculuğunda önemli bir adım olarak dikkat çekiyor.

Ayhan Barasi’nin sahne aldığı özel mekânda gerçekleşecek etkinlikte sanatçı, türkülerini seslendirmenin yanı sıra şiirlerinden seçkiler okuyarak dinleyicilere unutulmaz bir deneyim yaşatacak.

Barasi’nin türküleriyle harmanlanacak olan lansman gecesi, sanat ve edebiyatseverler için bir araya gelme fırsatı sunarken, sanatçının hem müzik hem de edebiyat dünyasındaki yerini pekiştirecek. 'Konuşun Duvarlar' kısa süre içerisinde kitabevlerinde ve çevrim içi platformlarda okuyucularla buluşacak.