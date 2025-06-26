Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB), üyelerine özel avantajlar sağlamaya devam ediyor. AYESOB üyeleri düzenlenen kampanya kapsamında, bir televizyon platformundan uydu ve internet hizmetlerinden yüzde 50 indirimli yararlanabilecek.

Toplam 51 bin esnafı kapsayan kampanya ile Aydın’daki esnaf ve sanatkarlara dijital yayıncılık ve internet hizmetleri alanında özel bir avantaj sunulmuş olacak. Protokol, AYESOB Başkanı Muhammet Ali Künkcü ile Kıvılcım Media Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Kadıoğlu arasında imzalandı. 26 Haziran 2025 tarihinde yürürlüğe giren anlaşma, bir yıl süreyle geçerli olacak. Tarafların ortak kararıyla bu süre uzatılabilecek.

Kampanya kapsamında AYESOB üyeleri, yeni bireysel üyeliklerinde, Digiturk tarafından belirlenen özel fiyatlarla uydu ve internet hizmetlerinden faydalanabilecek. Başvurular, kampanyaya özel tanımlanan 0312 524 28 27 numaralı çağrı merkezi üzerinden yapılabilecek.

AYESOB Başkanı Muhammet Ali Künkcü, "Esnafımızın ekonomik yükünü hafifletmek, onlara yeni nesil dijital hizmetlerden daha uygun şartlarda faydalanma imkanı sunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu iş birliği de bunun somut bir örneğidir. Esnafımıza hayırlı olsun" dedi.