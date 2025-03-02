Aydın’ın Efeler ilçesinde lise öğrencilerinin soğuk kış şartlarında Suriye’de görev yapan askerler için kendi elleriyle ördükleri atkılar Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından teslim alınarak jandarma komandolara iletildi.

Efeler Adnan Menderes Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, öğretmenleri ve velileri tarafından örnek bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirildi. ’Atkılar Takılsın Mehmed’im Isınsın’ projesi kapsamında öğretmen, öğrenci ve veliler, Suriye Görev Gücü’nde görev yapan Mehmetçik için atkı ördü. Cumhuriyetin 101. yılı dolayısıyla 101 adet atkı ören gençler, hazırladıkları atkıları okul yönetimi ve öğretmenleriyle birlikte Aydın İl Jandarma Komutanlığı’na teslim etti. Okul tarafından gönderilen 101 atkı Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından teslim alınarak jandarma komandolara iletildi.

Konu ile ilgili Jandarma Genel Komutanlığı’ndan yapılan paylaşımda, "Aydın Efeler Adnan Menderes İmam Hatip Lisesi’nin kıymetli öğrencileri tarafından Suriye Resulayn’da görevli kahramanlarımız için gönderilen 101 atkı, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığımız tarafından teslim alındı ve Jandarma Komandolarımıza teslim edildi. Genç kardeşlerimizin bu güzel davranışlarına karşılık Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığımız da, hem Jandarma Komando heykelini hem de Fetih Sancağını öğrencilerimize hediye olarak gönderdi. Bu anlamlı etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.