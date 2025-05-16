Aydın’ın Efeler ilçesinde gerçekleştirilen bilgi yarışmasında 12 okulun öğrencileri kıyasıya mücadele ederken, yarışmanın birincisi Aydın Fen Lisesi oldu.

Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Bilim Akademisi tarafından Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ışığında düzenlenen ’Köklerden Geleceğe Liseler Arası Bilgi ve Kültür Yarışması’nın finali büyük bir heyecanla tamamlandı. Eleme turunu başarıyla geçerek finale kalan on iki okulun kıyasıya mücadele ettiği son etapta birinciliği Aydın Fen Lisesi kazandı. İkinciliği Adnan Menderes Anadolu İmam Hatip Lisesi elde ederken, üçüncülük ise Cumhuriyet Anadolu Lisesi’nin oldu.

Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan, ödül töreninde yaptığı konuşmada yarışmanın temel amaçlarını vurgularken "Bu yarışmayı düzenlerken öncelikli hedefimiz, maarif modelin ilkelerini vurgulamak, öğrencilerimizin görev ve sorumluluk bilinçlerini geliştirmek, kendilerini toplum içinde etkili bir şekilde ifade edebilmelerine imkan sağlamak, hızlı ve doğru karar verme yeteneklerini güçlendirmek, doğru bilgiye ulaşma becerilerini artırmak, sportmence bir rekabet ortamı oluşturmak, özgüvenlerini pekiştirmek, ilçemizdeki bilgi paylaşımını teşvik etmek, yarışma kültürünü kazandırmak ve sınavlara hazırlık süreçlerine destek olmaktır" dedi.

Konuşmasının ardından Müdür Özcan, dereceye giren okullara ve öğrencilere ödüllerini takdim etti.