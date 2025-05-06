Türkiye Muhtarlar Derneği Aydın Şubesi’nin genel kurulunun ardından 119 oy ile başkanlığa seçilen Muzaffer Ergün, atama ile başkanlık görevini sürdüren Girne Mahalle Muhtarı Şule Çıvkaroğlu’nun derneğe ait değerli evrak ve mührü teslim etmediğini iddia ederek, "Burada demokratik hakkını kullanan muhtarlarımızın seçim iradesi yok sayılıyor" açıklamasında bulundu.

Türkiye Muhtarlar Derneği Aydın Şubesi Başkanı Bülent Yalçın’ın görevinden alınmasının ardından yerine atama ile Girne Mahallesi Muhtarı Şule Çıvkaroğlu getirildi. Yaşanan bu olayın ardından geçtiğimiz 9 Nisan günü gerçekleştirilen genel kurul sonrasında muhtarlar, başkanlık için oylarını kullandı. Mevcut Başkan Şule Çıvkaroğlu ve Kuyucular Mahalle Muhtarı Muzaffer Ergün’ün yarıştığı seçimlerde Ergün, seçimi 119 oy alarak kazandı. Başkanlık değişimi yaşanmasının ardından derneğe ait değerli evraklar ve mührü teslim almayı bekleyen yeni başkan Ergün, eski başkan Şule Çıvkaroğlu tarafından evrakların ‘hukuki süreç’ başlattıkları gerekçesiyle teslim edilmediğini iddia etti. Yaklaşık 1 aydır derneğe ait evrakların teslim edilmesi için mücadele verdiklerini ifade eden Muhtar Ergün ve diğer muhtarlar yaşanan duruma tepki gösterdi. Efeler Kaymakamlığı önünde bir araya gelen Aydınlı muhtarlar, konu ile ilgili bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

"Aydın’daki başkanı, Aydınlı muhtarlar seçer"

Muhtarlar adına konuşan ve atama yoluyla başkan seçilmesinin yanlış olduğunu vurgulayan Efeler Muhtarlar Derneği Başkanı ve Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Gurbet Çamoğlu, "Hepinizin bildiği üzere Türkiye Muhtarlar Derneği Aydın Şubesi’nin 2 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirdiği ancak yeterli çoğunluk olmaması sebebi gerekçesiyle 9 Nisan 2025 tarihinde tarafımıza çıkarılan onca zorluklara rağmen gerçekleştirildiği, ancak 9 Nisan 2025 tarihinde 84’e 119 oy ile seçimi Muzaffer Ergün’ün kazanması ile sonuçlanmasına rağmen daha öncesinde kayyum olarak atanan Girne Mahalle Muhtarı Şule Çıvkaroğlu’nun dernek evraklarını, bilgi ve belgelerini yasal süre içinde Divan Başkanlığına teslim etmemesi ve sonrasında da bu ısrarcı tavrını devam ettirmesi ve noterden çekilen ihtarnameye rağmen 7 günlük yasal süresi içerisinde evrakları teslim etmediği görülmüştür. Kendisine defalarca da iletildi. Bizler tarafından da, valilik makamından da iletildi. Evrakları bir an önce teslim etmesi iletildi. Bütün bunlara rağmen kayyum olarak atanan Girne Mahallesi Muhtarı, Genel Merkez kararıyla Aydın Şubesi’ni feshettirmenin yollarını zorladığını bilmekteyiz. Demokratik kazanımımız olan Genel Kurul kararını açık bir şekilde gölge düşürmeye teşebbüs eden bu kişileri kamuoyunun vicdanına bırakıyoruz. Muzaffer abi bu seçimi bileğinin gücüyle kazanmıştır. Tüm burada bulunan kıymetli muhtarlarımızın oylarıyla seçilmiş bir başkandır. Demokratik bir seçimle gelmiştir. Aydın’daki başkanı, Aydınlı muhtarlar seçer. Bunun ötesi yok. Biz Girne Mahalle Muhtarı Şule Hanım’ın ne yapmak istediğini anlamadık. Anlayamıyoruz da. Bu saatten sonra başkanımız da hukuki sürece başvuracak" dedi.

"Genel kurul kararını tanımıyor bu arkadaşlar"

Aradan geçen yasal sürelerin ardından Muhtar Çıvkaroğlu’nun evrakları teslim etmediğini ve bu sebeple dernek olarak işlevsiz kaldıklarını ifade eden Türkiye Muhtarlar Derneği Aydın Şube Başkanı ve Kuyucular Mahalle Muhtarı Muzaffer Ergün, "Bu basın açıklamasını yapmak zorunda kaldık. Çünkü, 9 Nisan seçim kararıyla beraber biz kazanmış bulunmaktayız. Fakat biz, bir haftalık yasal süreci bekledik. Bütün hukuki yolları denememize rağmen bize derneğe ait olan değerli evrakları, mührü teslim etmemektedirler. Biz bunu defalarca hem yasal olarak hem de şifahen söyledik kendilerine. Sadece dedikleri şu, ‘Biz bir hukuki süreç başlattık.’ Başlatabilirler. Onların hakkıdır. Biz ona karşı gelmiyoruz zaten. Ama bu hukuki süreç zarfında da defterlerin ve mührün bize teslim edilmesi. Verilecek hukuki karar doğrultusunda eğer ki seçim iptal olabilir veya devam ettirilebilirse, onlar ayrı bir şeydir. Biz bunu anlatamadık karşı tarafa. Aydın Valiliği Dernekler Müdürlüğü’nde bizim ismimiz geçmektedir. Resmi olarak dernek başkanı şu an biziz, yönetim olarak. Fakat defterlerimiz yok. Karar alamıyoruz. Resmi ziyaret veya açıklamalarımızı yapamıyoruz. Çünkü biz her şeyin hukuki olarak yapılmasını istiyoruz. Üyelik kaydı yapamıyoruz. Genel kurul kararını tanımıyor bu arkadaşlar. Biz genel kurul kararı ile bu arkadaşlara oy kullandırdık. Divanda kararlar alındı. Bunların hepsi resmi evraklarda var. Bu hukuki süreç ne kadar sürecek bilemeyiz ama karar defteri olmayınca karar alamıyoruz. Bir haksızlık var. Hepsinden ziyade seçilmiş bir insana böyle zoraki bir defter verilmemesi bizim çok gücümüze gidiyor. Buradaki bütün muhtarlarımız oy kullandılar ve bu arkadaşlarımızın seçim iradeleri yok sayılıyor" şeklinde konuştu.

"Bizim atama ve uygulama şekilleri ile sıkıntımız var"

Dernek başkanlığının gönüllülük esası ile yapıldığını vurgulayan Başkan Ergün, açıklamasının devamında, "Biz önce hukuktan yanayız. Bütün yasal süreçleri bekledik. Biz 1 aydır, bu yasal mücadele içerisindeyiz. Her gün Valilik, diğer kurumlar, evrak istemeler gibi sebeplerle kendi işimizi takip edemez olduk. Mahallelerimizin sıkıntılarını gideremez olduk. Ayrıca bizim derneğimizde aidat diye bir şey yok. Yanlış anlaşılmasın, maddi hiçbir şey yok. Hep maneviyat üzerine kurulmuş bir yönetim bu bizim. Bütün harcamaları biz yönetim olarak kendi cebimizden yapıyoruz. Atamayla Şule Hanım değil bir başkası gelse biz yine karşı çıkacaktık. Bizim kişilerle işimiz yok. Biz seçilmiş insanın seçimle gelip seçimle gitmesi taraftarıyız. Bizim atama şekilleri ve uygulama şekilleri ile sıkıntımız var. Biz seçilmiş kişiler olarak bunu dile getirmek istiyoruz" dedi.

"Valilik bizlere sahip çıksın"

Açıklamada söz alan Yukarı Kayacık Mahalle Muhtarı Ersöz Özcan ise Aydın Valisi Yakup Canbolat’a çağrıda bulunarak kendilerine sahip çıkmasını istedi. Muhtar Özcan, "Burada biz muhtarlar olarak İçişleri Bakanlığı’na bağlıysak, bizlere Aydın Valiliği sahip çıksın. Valimizin sahip çıkacağına inanıyorum ve lütfen bu muhtar arkadaşlarımızı birilerinin ayaklarının altında ezdirmesinler. Burada biz demokratik açıdan yapılması gerekeni yaptık. Bu muhtarlarımıza sahip çıkılmasını bekliyorum. Valimizin de bizlere sahip çıkmasını temenni ediyorum. Ben 26 yıllık muhtarım ve ilk defa böyle bir şey görüyorum. Muhtar arkadaşlarım adına da bu durumu kınıyorum" dedi.