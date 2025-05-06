Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mayıs kültür sanat etkinlikleri“Anadolu Kültür Buluşması” programı ile devam edecek.SAKARYA (İGFA) - 7 Mayıs Çarşamba günü saat 19.00’da SGM’de gerçekleştirilecek buluşmada usta sanatçı Vahit Kurt’un seslendireceği türküler eşliğinde unutulmaz bir dinleti sunulacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mayıs kültür takvimi kapsamında birbirinden değerli programlarda sanatseverleri buluşturuyor.

ANADOLU TÜRKÜLERİ

Etkinlikler son olarak kültürel zenginlikleri yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla düzenlenecek “Anadolu Kültür Buluşması”ile devam edecek. 7 Mayıs Çarşamba günü saat 19.00’da Sosyal Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilecek program, Anadolu’nun sıcak ezgileri ve eşsiz geleneklerini Sakaryalılarla buluşturacak.

Etkinlikte ayrıca usta sanatçı Vahit Kurt da sahne alacak. Sıra gecesi formatında gerçekleştirilecek programda Anadolu’nun farklı yörelerinden derlenen türkülerle unutulmaz bir müzik şöleni yaşanacak.