Aydın’ın Buharkent ilçesinde 17 dönüm alanda kurulan ilak bahçesindeki fidanlar yeşerdi.

Ocak ayı içerisinde Ortakçı Mahallesi’nde, 17 dönümlük alanda toprakla buluşturulan 400 adet ilek fidanı, büyümeye devam ediyor.

Buharkent belediye Başkanı Mehmet Erol konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Aydın Valiliği YİKOB ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün işbirliği ile yerli üretimi artırmak ve incir üreticilerimizin ihtiyacını karşılamak amacıyla hayata geçirdiğimiz Aydın’da kurulan ilk ilek bahçesi olma özelliğini taşıyan ilek bahçemizde bakım ve sulama çalışmalarını Buharkent Belediyesi olarak sürdürüyoruz. Ortakçı Mahallemizde tamamlanan birinci sondaj kuyusundan beslenen damlama sulama sistemi ile hem suyu verimli kullanıyor hem de doğaya zarar vermeyen bir üretim modelini örnek olarak uyguluyoruz. Kurulduğu günden bu yana yakından takip ettiğimiz fidanlarımızın yeşerdiğini, büyüdüğünü görmek hem belediyemiz hem de üreticilerimiz adına büyük bir mutluluk. Yerli üretim için çalışmaya devam edeceğiz. İlk hasadı sabırsızlıkla bekliyoruz