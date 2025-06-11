Samsun Büyükşehir Belediyesi, her gün binlerce ton atığı geri dönüşüm ve enerjiye kazandırırken, atık ısıyla ürettiği çiçeklerle de kenti süslüyor.

Çevreye duyarlı projeleriyle dikkat çeken Samsun Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir atık yönetimi alanında önemli çalışmalara imza atıyor. Belediyeye bağlı Katı Atık Düzenli Depolama Tesisleri’nde her gün ortalama 840 ton atık bertaraf ediliyor. Bu atıkların geri dönüşüm süreçlerinden geçmesiyle yıllık yaklaşık 4 bin 900 ton malzeme ekonomiye kazandırılıyor.

Çiçekler atık ısısından doğuyor

Tesiste, atıkların oluşturduğu ısıyla kurulan seralarda yılda 2 milyon adet çiçek üretiliyor. "Atıklarımız Çiçek Oluyor" adlı ve Sağlıklı Kentler Birliği tarafından ödüllendirilen bu proje sayesinde hem enerji verimliliği sağlanıyor hem de Samsun’un peyzaj düzenlemelerine estetik katkı sunuluyor.

25 bin haneye yetecek elektrik üretiliyor

Düzenli depolama alanlarında oluşan metan gazı, çevreye zarar vermemesi için yakılarak elektrik enerjisine dönüştürülüyor. Böylece yılda yaklaşık 49 milyon kWh enerji elde ediliyor. Bu miktar, yaklaşık 25 bin hanenin yıllık enerji ihtiyacını karşılayabiliyor. Ayrıca, bu yöntemle yılda 21 bin 600 ton CO2 salımının ve 66 bin ağacın kesilmesinin önüne geçiliyor.

Başkan Doğan: "Doğaya duyarlı belediyecilik anlayışıyla çalışıyoruz"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Geri dönüşüm ve sıfır atık çalışmaları bizim için çok önemli. Atıkların çevreye zarar vermeden yönetilmesi, doğaya saygılı bir yaşamın temelidir. Bu tesisler, çevresel sürdürülebilirliğe verdiğimiz önemin somut bir göstergesidir" ifadelerini kullandı.