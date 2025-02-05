Aydın’ın Nazilli ilçesinde çalınan otomobil, jandarma ekiplerinin detaylı araştırması sonucunda Denizli’de bulundu.

Aydın’ın Nazilli ilçesi Pirlibey Mahallesi’nde geçtiğimiz 2 Şubat günü M.K. isimli şahsın evinin önünde kapısı açık ve üzerinde kontak anahtarı bulunan araç kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslarca çalındı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan detaylı araştırmalar sonucunda çalınan aracın Denizli’de olduğu tespit edildi. Çalışmalarını derinleştiren ekipler, hırsızlık olayını Y.K. isimli şüpheli şahsın gerçekleştirerek araç ile Denizli’ye gittiğini ve Denizli’de aracı M.K. isimli şahsa verdiği tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması içiin harekete geçen jandarma ekipleri, her iki şüpheliyi yapılan operasyon ile yakaladı. Ayrıca şüphelilerin yakalanmamak amacıyla çaldıkları başka bir araca ait plakayı kullanarak hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit edildi. Çalınan araç Denizli’de bulunarak ruhsat sahibine teslim edilirken, şüpheliler hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor.