Aydın’ın Efeler ilçesine bağlı İmamköy Mahallesinde zirai ve makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 20 dönüm alan zarar gördü.

İmamköy Mahallesinin üst kesiminde bulunan makilik ve zeytinlik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisi ile alevler geniş alana yayıldı. Dumanları ve alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Arazinin sarp olması nedeniyle bölgeye iki adet yangın söndürme ekibi de gönderilerek havadan çalışmalara destek verdi. Karadan 5 arazöz, 1 su tankeri ve 2 itfaiye aracı ile yangına müdahale eden ekiplere, havadan da iki helikopter destek verip yangın geniş alana yayılmadan kontrol altına alındı.

Yangında yaklaşık 20 önüm makilik ve zeytinlik alan zarar gördü. Ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.