Bilişim ve iletişim teknolojisinin gelişmesi ile ortaya çıkan yapay zeka pek çok alanda insanların işini kolaylaştırırken, teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin bazı alanlarda insanoğlunun sahip olduğu tecrübe ve ustalığı yapay zekanın sahip olamadığı ortaya çıktı.

Aydın’da görev yapan gazeteci Kevser Dayan, genç kuşağın her alanda kullanmaya başladığı yapay zekayı test etti. Yaz döneminin en önemli serinletici sebzesi karpuz ile yapılan testte yapay zeka karpuz seçiminde başarılı olamadı. İşin ustasının seçtiği karpuz kaliteli çıkarken yapay zekanın seçtiği karpuz kötü çıktı.

Kendisinin de içinde yer aldığı Z kuşağının her şeyi yapay zeka ile çözmeye çalıştığını bu durumun da tecrübeden yoksun bir kuşağı doğurduğunu düşündüğünü belirten Gazeteci Kevser Dayan, "Maalesef günümüz gençliği her işini yapay zeka ile yapmaya başladı. Bu durum bana göre meslekleri hatta ustalığı da sekteye uğratmaya başladı. Bunu kanıtlamak ve günümüz gençliğini tecrübenin önemini anlatmak için yapay zeka kullanarak karpuz tezgahından en iyi karpuzu seçmeye çalıştık. Yapay zekanın önerdiği karpuz ile bu işin ustası olan karpuz satıcının önerdiği karpuzları kesip tattık. Canlı olarak gerçekleştirdiğimiz bu testte yapay zeka karpuz seçiminde başarılı olamadı" diye konuştu.

"Ustalık ve insan faktörü hiçbir zaman önemini yitirmeyecek"

Bilişim ve iletişim teknolojilerindeki gelişimin insanlık tarihinde toplumsal, ekonomik ve bilimsel değişimin yönünü yeniden belirlediği ve giderek ağ toplumunun ortaya çıktığı dönemin "yapay zeka" olarak adlandırıldığını ancak günümüzde bilgi kirliliğinin önemli bir sorun haline geldiğini kaydeden Dayan, "Sağlık sektöründen inşaat sektörüne, habercilikten pazarcılığa kadar maalesef her iş yapay zeka ile yapılmaya başlandı. Yapay zekanın önerilerinin her zaman doğru olmadığını bu testte de gördük. Hiçbir zaman işin ehli bir ustanın verdiği kaliteyi yapay zeka veremiyor" diyerek yapay zekanın tecrübeyi yenemediğini belirtti.