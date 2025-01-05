Aydın’ın Efeler ilçesinde uyuşturucu madde sattığı tespit edilen kadın, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Ilıcabaşı Mahallesi’nde G.S. isimli kadını takibe alan narkotik ekipleri, kadının uyuşturucu madde sattığını tespit etti. Düzenlenen operasyonla yakalanan şüphelinin üzerinde 8 parça halinde 6,42 gram metamfetamin, 5 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Gözaltına alınan G.S., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.