Trendyol 1. Lig’in 18. haftasında İstanbulspor evinde karşılaştığı Esenler Erokspor’u 4-0 mağlup etti.
Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Onur Gülter, Selim Şenöz
İstanbulspor: İsa Doğan, Özcan Şahan, Okan Erdoğan, Fatih Tultak, Racine Coly (Duhan Aksu dk. 82), Modestas Vorobjovas, Kubilay Sönmez (Muammer Sarıkaya dk. 46), David Sambissa (Yusuf Ali Özer dk. 66), Florian Loshaj (Dijlan Aydın dk. 66), Diarra (Ali Yaşar dk. 90), Emir Kaan Gültekin
Yedekler: Mücahit Serbest, Yunus Bahadır, Ologo, Kerem Şen, Demir Mermerci
Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz
Esenler Erokspor: Ekrem Kılıçarslan, Francis Nzaba (İdris Furat dk. 46), Metehan Mert, Sakıb Aytaç, Oğuz Ceylan, Ryan Jack (Abuzer Gaffar Toplu dk. 90+3), Tugay Kacar, Sefa Narin (Junior Fernandes dk. 46), Eşref Korkmazoğlu, Hamza Catakovic (Berkay Aydoğmuş dk. 90+3), Oscar Pinchi (Altar Han Hidayetoğlu dk. 65)
Yedekler: Ege Baran Sahillioğlu, Ercüment Kafkasyalı, Mücahit Albayrak, Furkan Orak
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
Goller: Racine Coly (dk. 23), Diarra (dk. 48), Ali Yaşar (dk. 90+1), Dijlan Aydın (dk. 90+6) (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Kubilay Sönmez, Florian Loshaj (İstanbulspor), Ryan Jack (Esenler Erokspor)