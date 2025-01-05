Trendyol 1. Lig’in 18. haftasında İstanbulspor evinde karşılaştığı Esenler Erokspor’u 4-0 mağlup etti.

Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Onur Gülter, Selim Şenöz

İstanbulspor: İsa Doğan, Özcan Şahan, Okan Erdoğan, Fatih Tultak, Racine Coly (Duhan Aksu dk. 82), Modestas Vorobjovas, Kubilay Sönmez (Muammer Sarıkaya dk. 46), David Sambissa (Yusuf Ali Özer dk. 66), Florian Loshaj (Dijlan Aydın dk. 66), Diarra (Ali Yaşar dk. 90), Emir Kaan Gültekin

Yedekler: Mücahit Serbest, Yunus Bahadır, Ologo, Kerem Şen, Demir Mermerci

Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz

Esenler Erokspor: Ekrem Kılıçarslan, Francis Nzaba (İdris Furat dk. 46), Metehan Mert, Sakıb Aytaç, Oğuz Ceylan, Ryan Jack (Abuzer Gaffar Toplu dk. 90+3), Tugay Kacar, Sefa Narin (Junior Fernandes dk. 46), Eşref Korkmazoğlu, Hamza Catakovic (Berkay Aydoğmuş dk. 90+3), Oscar Pinchi (Altar Han Hidayetoğlu dk. 65)

Yedekler: Ege Baran Sahillioğlu, Ercüment Kafkasyalı, Mücahit Albayrak, Furkan Orak

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Goller: Racine Coly (dk. 23), Diarra (dk. 48), Ali Yaşar (dk. 90+1), Dijlan Aydın (dk. 90+6) (İstanbulspor)

Servet Çetin: “Rakibe, 10 kişi kalmamıza rağmen çok pozisyon vermedik” Servet Çetin: “Rakibe, 10 kişi kalmamıza rağmen çok pozisyon vermedik”

Sarı kartlar: Kubilay Sönmez, Florian Loshaj (İstanbulspor), Ryan Jack (Esenler Erokspor)

Kaynak: iha