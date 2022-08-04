Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bir milyonluk dolandırıcılık şüphelisi Bozüyük’te yakalandı

Bir milyonluk dolandırıcılık şüphelisi Bozüyük’te yakalandı

Kaza, Kadınlar Denizi Mahallesi Yüksel Yalova Caddesi üzerinde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Fahri Ö.(56), kontrolündeki 35 ADG 693 plakalı motosiklet sürücüsü, dönüş yapacağı sırada iddiaya göre refüf sulaması sonrası yola akan sudan dolayın motosikleti ile birlikte kayarak yere düştü. Metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsünün yardımına çevredeki vatandaşlar koşturdu. 112 acil çağrı merkezine haber verilmesi sonucu olay yerine ambulans sevk edildi. Kafasından ağır yaralanan sürücü ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün hayatı tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde iddiaya göre refüjde bulunan çimlerin sulanması sonrası yola akan sudan dolayı kayan motosikletin sürücüsü ağır şekilde yaralandı.

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