Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Dijital Dönüşüm Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yürütülen Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) onaylı İHA Ticari Pilot Eğitimi Programı tamamlanarak kursiyerlere belgeleri verildi.

ADÜ Dijital Dönüşüm Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Akan Yanık ve Harita Mühendisi Dr. Doğukan Yazıcı tarafından verilen eğitimde pilot adaylarına, İHA sistemleri, aviyonik sistemler, seyrüsefer operasyonları, ATC usulleri, itki sistemleri, hava hukuku, meteoroloji ve bakım-onarım konularında kapsamlı bilgiler aktarıldı.

İHA Simülatörü ile gerçek zamanlı sürüş deneyimi

36 saatlik yoğun teorik ve uygulamalı eğitim süreci boyunca adaylar, Dijital Kapı Yetenek Atölyesi’nde yer alan simülasyon laboratuvarlarında İHA Simülatörü aracılığıyla zorlu şartlarda uçuş pratiği yaptı. Eğitimin sonunda gerçekleştirilen uygulamalı sınav ve simülasyon destekli sürüş testlerini başarıyla tamamlayan katılımcılar, SHGM onaylı İHA Ticari Pilot Ehliyeti almaya hak kazandı.

Geleceğin mesleği İHA Pilotluğunun görev alanları genişliyor

Eğitimde İHA teknolojileri ve sürüş eğitimlerinin yanı aynı zamanda İHA pilotluğunun özel ve kamu sektöründeki yükselen rolü ve iş fırsatları da detaylı şekilde ele alındı. Özellikle, medya ve içerik üretimi, etkinlik ve organizasyon görüntüleme, güvenlik ve gözetim hizmetleri, emlak sektörü, haritalama ve mühendislik çalışmaları, tarımsal ilaçlama, vektörle mücadele, sivil savunma gibi birçok sektördeki iş fırsatları ve uygulama örnekleri pilot adaylarıyla paylaşıldı.

"Bu eğitim yalnızca bir ehliyet değil bir gelecek kazandırdı"

Eğitim programı katılımcılarından Erdem Bahar, eğitim sürecini değerlendirerek: "İHA teknolojisine uzun zamandır artan bir ilgim vardı. Ama açıkçası bu kadar kapsamlı bir eğitim beklemiyordum. Simülasyonlar ve gerçek uçuş pratiğiyle hem teknik donanım kazandım hem de keşfettiğim fırsatlarla kariyer planlamamı netleştirdim. Bu eğitimin sadece bir ehliyet değil, bir gelecek kazandırdığına inanıyorum. Özellikle mezuniyet alanımla ilgili İHA fırsatları beni heyecanlandırıyor ve İHA pilotu olma hayalimin gerçekleşmesiyle birlikte daha kolay yol alacağımı düşünüyorum" dedi.