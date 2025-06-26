Aydın’da etkili olan aşırı sıcaklar hayatı olumsuz etkiledi. Termometrelerin 42 dereceyi gösterdiği kentte vatandaşlar dışarı çıkmamayı tercih etti, kentin en işlek noktalarından Atatürk Kent Meydanı boş kaldı.

Gölgelik alanların dahi boş olduğu Aydın’da öğle saatlerinde sokağa çıkan az sayıda vatandaş, güneşten korunmak için çeşitli yöntemlere başvurdu. Vatandaşlardan Nuran Çakmak, 42 derece sıcakta güneşten korunmak amacıyla şemsiye kullandığını belirterek, "Güneşten etkilenmemeye çalışıyoruz. Oldukça bunaltıcı bir hava var" dedi.

Pazarda alışveriş yapan vatandaşlar ve esnaflar da sıcakla mücadele etmeye çalıştı. Bir pazar esnafı, sıcak havanın etkisini "Aydın adeta yanıyor" sözleriyle dile getirirken, yelpaze ile serinlemeye çalıştığını ifade etti.

Sıcak hava altında çalışmak zorunda kalan kalay ustası Murat Uçar ise, ateş karşısında iş yapmanın zorluklarını anlattı. Günde üç kez kıyafet değiştirdiğini belirten Uçar, "Aşağı yukarı 180-200 derece sıcaklığın önünde bakır kalaylıyoruz. Bu havalarda çalışmak gerçekten zor" diye konuştu.

Meteoroloji yetkilileri, Aydın’da sıcak hava dalgasının birkaç gün daha etkili olacağını belirtirken, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocukların mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.