DÜZCE(İHA) – Düzce’de biri "kasten öldürme", diğeri ise "uyuşturucu madde ticareti" suçundan aranan iki şahıs, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Merkez ilçeye bağlı Kemerkasım köyünde operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, "kasten öldürme" suçundan aranan ve hakkında 23 yıl 8 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan 11 yıl 15 gün hapis cezası bulunan, ayrıca "hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçundan da aranma kaydı olan bir kişi yakalandı.

Gözaltına alınan şahıslar, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.