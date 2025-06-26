Dünyanın en zengin dördüncü ismi Jeff Bezos’un Lauren Sanchez ile İtalya’nın kanallarıyla ünlü tarihi kenti Venedik’te bugün başlayarak 3 gün sürmesi planlanan düğünün 40-48 milyon euro’ya mal olacağı belirtildi.

Amazon’un kurucusu milyarder Jeff Bezos ile gazeteci Lauren Sanchez’in düğünü bugün İtalya’nın Venedik kentinde başlıyor. "Yüzyılın Düğünü" olarak adlandırılan ve detayları gizli tutulan düğünün cumartesi gününe kadar sürmesi bekleniyor. Asıl törenin cumartesi şehrin doğu kesiminde bulunan ve surlarla çevrili son derece korunaklı tarihi Arsenale’de (Venedik Tersanesi) yapılması bekleniyor. Tom Brady, Leonardo DiCaprio, Bill Gates, Lady Gaga, Katy Perry, Mick Jagger, Kim Kardashian, Oprah Winfrey, Orlando Bloom ve ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü ismin davet edildiği düğünde 200-250 konuğun yer alacağı belirtiliyor. Misafirlerin şehrin en lüks 5 otelinde konaklayacağı ifade ediliyor.

Düğün maliyeti 40-48 milyon euro olacak

Veneto Bölgesel Yönetimi Başkanı Luca Zaia yaptığı açıklamada, düğün maliyetinin 40-48 milyon euro (46.5-55.6 milyon dolar) olması beklendiğini ifade etti. Zaia, iş, siyaset ve sanat camiasından ünlü isimlerin beklendiği düğün için üç gün boyunca yaklaşık 90 uçağın Venedik ile Treviso ve Verona gibi yakın havalimanlarına ineceğini belirtti. Organizatörlerin ayrıca düğüne katılacak konuklar için Venedik’teki farklı şirketlerden en az 30 deniz taksisi ayarladığı öğrenildi.

Düğün tepki çekmişti

Forbes dergisinin dünyanın en zenginleri listesinde 4. sırada yer alan 61 yaşındaki Bezos, 25 yıllık eşi MacKenzie Scott ile evliliğinin sona ermesinden 4 yıl sonra 2023 yılında 55 yaşındaki Lauren Sanchez ile nişanlanmıştı. Çiftin düğünlerinin Venedik’te yapacaklarının duyulmasının ardından kent sakinleri, üç gün sürecek düğünün günlük yaşamda aksamaya yol açabileceğini belirtmişti. Protestocular, 13 Haziran’da Venedik’teki Rialto Köprüsü’nde "Bezos’a yer yok" yazılı bir pankart açmıştı. Çevreci sivil toplum kuruluşu Greenpeace ise pazartesi günü San Marco Meydanı’nda Bezos’un bir fotoğrafının yer aldığı ve "Düğününüz için Venedik’i kiralayabiliyorsanız daha fazla vergi ödeyebilirsiniz" yazılı dev bir pankart açmıştı. Dün düğün yerinin güvenlik endişeleri nedeniyle şehrin daha izole ve ulaşımı zor bir bölgesine taşındığı öğrenilmişti.