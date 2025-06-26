Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyeleri, Anıtkabir’e ziyarette bulundu.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı ile yönetim kurulu üyeleri, Anıtkabir’i ziyaret etti. Başkan Adalı ile yönetim kurulu, Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu.

Serdal Adalı, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi’ne geçti ve Anıtkabir Özel Defteri’ne şunları yazdı:

"Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk,

Türk milletinin bağımsızlık ve çağdaşlık mücadelesinin simgesi olan ebedi istirahatgahınızda, Beşiktaş Jimnastik Kulübü adına huzurunuzda bulunmaktan büyük bir gurur ve onur duyuyorum.

Türk sporunun öncüsü Beşiktaş Jimnastik Kulübü olarak; kurduğunuz Cumhuriyet’in temel değerlerine ve ilkelerine daima bağlı kalacağımıza, genç nesillerimizi sizin izinizden ayrılmayacak; ahlaklı, vatansever ve bilinçli bireyler olarak yetiştirmek adına var gücümüzle çalışacağımıza söz veriyoruz.

Sporun birleştirici ve yükseltici gücünü, Beşiktaş’ın şanlı tarihiyle harmanlayarak; adalet, eşitlik ve kardeşlik ilkelerini yüceltmeye devam edeceğiz.

’Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim’ sözünüzü ilke edinerek, yalnızca saha içinde değil, hayatın her alanında fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller, örnek bireyler yetiştirmeye kararlıyız.

Aziz hatıranız önünde saygı, minnet ve sonsuz bağlılıkla eğiliyoruz."

Başkan Serdal Adalı ile yönetim kurulu üyeleri, daha sonra Anıtkabir Komutanı Albay Yaşar Karaoğlu’nu makamında ziyaret etti. Başkan Adalı, ziyaretin sonunda Karaoğlu’na ismi yazılı Beşiktaş forması hediye etti.