Düzce’nin Akçakoca ilçesinde yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir vatandaşa otomobil çarptı; yaralı hastaneye kaldırıldı, soruşturma başlatıldı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce’nin Akçakoca ilçesi Yalı Mahallesi İşgören Caddesi’nde bulunan yaya geçidinde feci bir kaza meydana geldi.

Yolun karşısına geçmeye çalışan bir vatandaş, el işaretiyle durmasını belirtmesine rağmen bir otomobilin çarpması sonucu yola savruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan vatandaşa ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yetkililer, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.