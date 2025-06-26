Denizli’de yaz tatilini geçirmek için Baklan ilçesinde yaşayan dedesinin yanına giden 9 yaşındaki çocuk, bisikleti ile karşıdan karşıya geçmek isterken ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Baklan ilçesine bağlı Konak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Denizli’de yaşayan 9 yaşındaki Tevfik Yağız Yörük, okulların kapanmasının ardından yaz tatili geçirmek için Baklan ilçesine bağlı Konak Mahallesi’nde yaşayan dedesinin yanına gitti. Çivril’den Denizli yönüne seyir halinde olan 34 UH 5488 plakalı ticari araç, bisikletiyle Denizli-Uşak Karayolunda karşıdan karşıya geçmek isteyen çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle Tevfik Yağız Yörük ve dolaşmaya çıktığı bisikleti yola savruldu. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, Tevfik Yağız Yörük’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Yaz tatili için gittiği kırsal mahallede geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden çocuğun cenazesi, otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.