Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov açıklamasında NATO ülkelerinin savunma harcamalarının yüzde 5’e çıkarılması kararına tepki göstererek "Yüzde 5’lik bir değerin bizim güvenliğimize karşı büyük bir tehdit oluşturacağını düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, NATO ülkelerinin Gayri Safi Yurt İçi Hasılalarının (GSYİH) yüzde 5’ini savunma harcamalarına ayırma kararına ilişkin açıklama yaptı. Lavrov, "Yüzde 5’lik bir değerin bizim güvenliğimize karşı büyük bir tehdit oluşturacağını düşünmüyorum. Biz hangi hedefleri kovaladığımızın farkındayız ve bunları saklamıyor, açıkça duyuruyoruz. Birleşmiş Milletler (BM) Şartları ve uluslararası hukuk çerçevesinde her bakış açısından yasal hedeflerimizi hangi yollarla güven altına alabileceğimizi de biliyoruz" dedi.

Lavrov, NATO ülkelerinin bu hafta gerçekleştirdiği açıklamaları, "Silahlanmadaki şahlanışlarını meşru kılmak için Rusya’yı bir canavar gibi resmettiler" ifadeleriyle eleştirdi.

"Rusya ittifak için tehdit oluşturuyor"

NATO üyesi ülkeler, dün Hollanda’nın Lahey kentinde düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ndeki oturumda ortak karara vararak GSYİH’nin yüzde 5’ini tahsis etmeyi kabul etmişti. İttifak ülkeleri, zirvede Rusya’nın ittifakın güvenliği için uzun vadeli bir tehdit oluşturduğunu ve bu sebeple üyelerin sivil ve askeri dirençliliğini kuvvetlendirmesi gerektiğinin altını çizmişti.