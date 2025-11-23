Aydın’da şap hastalığıyla mücadele çalışmaları hız kesmeden devam ederken, Karacasu ilçe genelinde yürütülen aşılama programı kapsamında ekipler Bahçeköy Mahallesi’nde büyükbaş hayvanlara yönelik aşılama çalışması gerçekleştirdi.

Aydın’ın genelinde çok sayıda mahallenin karantina altına alınmasına sebep olan şap hastalığına karşı aşılama çalışmaları sürüyor. Aydın’ın Karacasu ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri işletmelerde aşılama işlemleri gerçekleştiriliyor. Yetkililer, üreticilerin bu süreçte gösterdiği dayanışmanın önemine dikkat çekerek, alınan tüm tedbirlere eksiksiz uyulmasının şart olduğunu vurguladı. Şüpheli bir vaka ya da hastalık belirtisi görüldüğünde ilçe tarım müdürlüğüne vakit kaybetmeden bilgi verilmesinin, hem sürü sağlığı hem de hastalığın kontrolü açısından hayati önem taşıdığı ifade edildi.