Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 178’inci yıl dönümü dolayısıyla Aydın Valiliği önündeki Atatürk heykeline çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Aydın İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici’nin çelenk sunması ile başlayan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti. Çelenk sunumunun ardından konuşan Aydın İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Türk polisinin milli ve manevi hassasiyetleri gereği yüksek şuura sahip olduğunu ifade etti.

Türk Polis Teşkilatı’nın bir mensubu olmaktan gurur duyduğunu belirten Ekici; “Mensubu olmaktan onur duyduğum Türk Polis Teşkilatı’nın 178. yıldönümünü kutlamanın haklı gururunu yaşıyoruz. Türk polisi milli ve manevi hasretleri gereği yüksek gönül şuuruna sahiptir. Bunu geride kalan 178 yıl boyunca ispatlamıştır. Türk milleti polisine her zaman güvenmiş ve her türlü desteği vermiştir. Milletimizin duyduğu bu güvene layık olmak bizim en öncelikli hedefimizdir. Türk polisi olarak sevgi, adalet, eşitlik, sabır, hoşgörü ve nezaketin, halkla bütünleşmenin teme anahtarı olduğunu aklımızdan çıkarmamalıyız. Atatürk ilke ve inkılaplarına, hukuk devleti anlayışına ve insan haklarına gönülden bağlı üstün vatan sevgisi, görev aşkı, bilgi birikimi ve sorumluluk bilinciyle fedakarca görev yaparak hep birlikte teşkilatımızı daha da yücelteceğiz. Tüm teşkilatımızın ve fedakar ailelerinin polis bayramını kutluyor, vatanımızın bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden aziz şehitlerimize rahmetle, kahraman gazilerimizi ve emeklilerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Aydınımızın huzur ve güveni için fedakarca görev yapan tüm mesai arkadaşlarıma sağlık, huzur ve başarılar diliyorum. Milletimizin emrinde daha nice yıllara ulaşmak temennisiyle” dedi.