Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Güçlü, Ankara’nın mobilya sektöründe gelişen güçlü bir merkez olduğunu belirterek, "Başkent’te en büyüğünden en küçüğüne KOBİ’lerimizi ihracat yapabilir hale getirmek hedefiyle hayata geçirdiğimiz INT4FURN projesi mobilya sektörümüzün ihracatına ivme kazandıracaktır" dedi.

Ankara Ticaret Odası’nın Avrupa Birliği (AB) Türkiye Ulusal Ajansı desteğiyle Gazi Üniversitesi koordinatörlüğünde hayata geçirdiği "Mobilya Sektöründeki Mikro KOBİ’lerin Uluslararasılaşma Yeteneklerinin Geliştirilmesi Projesi"nin (INT4FURN) kapanış toplantısı Gazi Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. ATO Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Güçlü, toplantıda yaptığı konuşmada sayıları 170 bine yaklaşan ATO üyeleri arasında mobilya sektöründe üretim yapanların da bulunduğunu belirterek, mobilya sektöründe ihracatı desteklemek amacıyla projede yer aldıklarını kaydetti. Türkiye’nin yanı sıra İspanya, Yunanistan, Hollanda, Portekiz ve Estonya’dan kuruluşlarla eş zamanlı olarak yürütülen projede mobilya sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lere ihracat yapmalarını sağlayacak temel bilgilerin verildiğini kaydeden Güçlü, "İşletmelerimizin sahaya çıkmadan önce her türlü donanımı elde ederek ihracat yapmaya hazır hale gelmesi hedeflendi" dedi.

Proje kapsamında mobilya sektörüne yönelik bir eğitim müfredatı geliştirildiğini de anlatan Güçlü, bu kapsamda "Uluslararası Dijital Öğrenme Merkezi"nin kurulduğunu bildirdi. Projenin pilot uygulaması kapsamında bir grup KOBİ’ye Avrupa ile uyumlu hazırlanan "Mesleki Eğitim ve Öğretim" programıyla ihracat eğitimi verildiğini dile getiren Güçlü, "Proje kapsamında gerçekleştirilen eğitimlerle firmaların uluslararası işletme kurma prosedürlerinden dış pazarlara erişime, uluslararası işletme bilgilerinden pazar analizlerine kadar ihracatın inceliklerini öğrenmeleri sağlandı. Daha önce hiç ihracat yapmamış mikro KOBİ ölçeğindeki üyelerimizi ihracat yapmaya hazır hale getirerek, hem üyelerimizin ve sektörümüzün gelişimine hem de ihracat gelirlerimizin artmasına katkı sağlamaya çalıştık" diye konuştu.

"Hedefimiz markalaşarak dünya pazarında yer almak"

Başkent’te Siteler olarak adlandırılan Mobilyacılar Sitesi’nin mobilya sektörü üretiminde önemli bir yere sahip olduğunu hatırlatan Güçlü, "Gerek INT4FURN projesiyle gerekse diğer çalışmalarla hedefimiz üyelerimizin üretiminde markalaşarak dünya pazarlarında yer alması" dedi.

Proje ile normal şartlar altında ihracatı aklının ucundan geçirmeyen mikro KOBİ’lerin ihracat yapabilir hale gelmesinin sağlandığını belirten Güçlü, projenin Başkent’in mobilya sektörünün ihracatına da ivme kazandıracağını söyledi. Güçlü, Ankara Ticaret Odası olarak her bir işletmenin ihracat yapabilir hale gelmesi ve şehrin ihracatının artması için yapılabilecek her türlü çalışmayı yapmaya da hazır olduklarını ifade etti.

Toplantıda Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkârlar Odası (ANKAMOB) Başkanı Hüseyin Taklacı ile Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Erdem Güney, Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Mithat Üner, Gazi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serhat Karyeyen, Gazi Üniversitesi INF4FURN Proje Koordinatörü Prof. Dr. Alper Güzel de birer konuşma yaptı.