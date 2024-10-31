Aydın’ın Efeler ilçesinde bir otomobilde meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Müze Bulvarı üzerinde seyir halinde olan A.B. yönetimindeki 09 ADF 14 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Otomobil sürücüsü aracını kenara çekerek itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri otomobildeki yangını söndürdü. Yangın sonrası otomobilde maddi hasar meydana geldi.