Aydın’da emniyet ekipleri okul çevrelerinde bulunan kahve, kafe ve oyun salonlarında denetim gerçekleştirdi.

2024-25 Eğitim Öğretim yılında ikinci dönemin başlamasıyla birlikte Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de denetimlerine başladı. Bu kapsamda sahaya inen polis ekipleri, il genelinde bulunan 301 okul çevresinde 96 ekip ve 335 personelle birlikte kontrol çalışması gerçekleştirdi. "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevrelerinde Denetim Uygulaması" yapan ekipler, uygulamada okul çevrelerinde bulunan internet kafeler, oyun salonları, kahvehaneler, büfeler, metruk binalar ve park bahçelerini kontrol etti. Ayrıca okul çevrelerinde bulunan şüpheli şahısların da sorgulamaları yapıldı.