Aydın’ın Efeler ilçesinde öğrencilere yönelik orman yangını eğitimi gerçekleştirilirken, öğrenciler hem teorik hem de uygulamalı eğitimlerle orman yangınlarına karşı bilinçlendi.

Aydın’da havaların ısınmasıyla birlikte artan orman yangını riskine karşı tedbirler sıkılaştırılırken, toplumsal bilinçlendirme çalışmaları da hız kesmeden sürüyor. Bu çerçevede öğrencilere yönelik, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Orman İşletme Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen "Okullarda Eş Zamanlı Orman Yangınları Farkındalık Çalışmaları" eğitim etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe katılan İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürleri de, öğrencilere doğa sevgisi ve ormanların korunması konusundaki hassasiyetin önemine dikkat çekti. Etkinlikte, orman yangınlarının çıkış nedenleri, yangınların önlenmesine yönelik alınabilecek önlemler ve bireysel sorumluluklar öğrencilere detaylı şekilde anlatıldı. Ayrıca teorik eğitimin yanı sıra öğrenciler, uygulamalı olarak da yangına karşı ilk müdahale yöntemleri hakkında bilgilendirildi.

Konu ile ilgili Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada "İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile Orman İşletme Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen ’Okullarda Eş Zamanlı Orman Yangınları Farkındalık Çalışmaları’ kapsamında etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlikte, öğrencilere orman yangınlarının nedenleri, alınabilecek önlemler ve doğaya karşı sorumluluklarımız hakkında bilgilendirme yapıldı" ifadeleri yer aldı.