Aydın-İzmir karayolu üzerinde, Aydın Şehir Hastanesi’ne bağlantı sağlamak amacıyla başlatılan kavşak yapım çalışmaları nedeniyle İncirliova karayolunun bir bölümünde trafik tek şeritten sağlanıyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Karayolları ekipleri, Aydın-İzmir karayolunda Aydın Şehir Hastanesi’ne ulaşımı kolaylaştıracak bir kavşak inşaatına başladı. Bayram öncesinde Kuyulu kavşağı çıkışından özel okullar bölümüne kadar olan kısmın yapımı tamamlanmıştı. Şimdi ise İncirliova’dan Efeler istikametine kalan bölümün yapımına başlandı. Kavşak yapım çalışmaları nedeniyle söz konusu bölgedeki trafik akışı tek şeride düştü. Çalışmalar nedeniyle sabah mesai saatleri öncesi ve akşam iş çıkışı saatlerinde bölgede yoğun trafik oluşuyor. Sürücüler, kavşak yapımının sürdüğü alanda uzun araç kuyruklarıyla karşılaşıyor. Yol çalışması nedeniyle sürücülerin bölgede daha dikkatli olmaları konusunda uyarı yapıldı.