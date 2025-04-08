Erciyes 38 Futbol Kulübü, Teknik Direktör Ferhat Timoçin yönetiminde çıktığı 8 maçta 13 puan topladı.

Erciyes 38 Futbol Kulübü; Türkiye 3. Lig 4. Grup’ta oynadığı son 8 maçta 4 galibiyet aldı. Mavi siyahlılar, Teknik Direktör Uğur Kulaksız ile yollarını ayırdıktan sonra takımın başına geçen Ferhat Timoçin ile çıktığı 8 müsabakada 13 puan topladı. Erciyes 38 Futbol Kulübü, bu süreçte 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. 33 puanla ligde 9. sırada yer alan Erciyes 38 FK, teknik adam Ferhat Timoçin’in ile 1,62 puan ortalaması yakaladı. Ferhat Timoçin yönetimde Erciyes 38 FK’nin aldığı sonuçlar şu şekilde;

Erciyes 38 FK-Mardin 1969 Spor 0-3

Orduspor 1967-Erciyes 38 FK 1-2

Erciyes 38 FK-Niğde Belediyespor 3-1

İzmir Çoruhluspor-Erciyes 38 FK 1-1

Erciyes 38 FK-Bursa Nilüfer FK 1-0

Polatlı 1926 Spor-Erciyes 38 FK 3-1

Edirnespor-Erciyes 38 FK 4-3

Erciyes 38 FK-B.Tepecikspor 3-1