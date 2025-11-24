Aydın'da mesleğe yeni başlayan 8 öğretmen, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri çerçevesinde yemin ederek yeni görevlerine başladılar.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama töreni gerçekleştirildi. Atatürk anıtına çelenk sunumu ile başlayan törenin ardından, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit beraberindeki öğrenci ve öğretmenler ile Vali Yakup Canbolat'ı makamında ziyaret etti. Daha sonra kutlama programı Şükran Güngör Yıldız Kenter Kültür Merkezi'nde devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende stajyerliği biten öğretmenler için yemin töreni gerçekleştirildi. Yeminlerini eden 8 öğretmen mesleklerine ilk adımı atarken, öğretmenlik mesleğinde uzun süre görev almış ve emekli olmuş öğretmenlere ise Aydın Valisi Yakup Canbolat tarafından 'Hizmet Şeref Belgesi' verildi.

Programda günün anlam ve önemine dair bir konuşma yapan Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit; 'Bugün, yüreğini evlatlarına adayan bir topluluğun ortak ruhunu, ortak gayretini ve ortak idealini onurlandıran yegane meslek olan öğretmenliğin, insanın topluma bırakabileceği en anlamlı dokunuş olduğu inancıyla Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz. Biz öğretmenler, sınıfların kapılarını her sabah sadece bilgi taşımak için açmayız. Bir çocuğun ruhuna dokunduğumuzda, aslında bir ülkenin geleceğine yön verdiğimizi biliriz. Kimi zaman bir cümleyle, kimi zaman bir tebessümle, kimi zaman da azim dolu bir duruşla onların dünyasında iz bırakırız. Bu iz bazen bir ışığa dönüşür, bazen bir hayali büyütür, bazen de bir milletin kaderini değiştirir. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ortaya koyduğu irade, bugün Türkiye Yüzyılı vizyonuyla yeniden güç kazanmaktadır. Cennet vatanımız, köklerinden aldığı değerlerle çağın dünyasında sağlam bir yer edinecektir. İşte bu büyük yolculuğun rehberi olan siz öğretmenler, gayretiniz, bilginiz ve gönlünüzle bu milletin en müstesna gücüsünüz. Bu duygularla, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Emekli olan meslektaşlarıma maarif ailemiz adına teşekkür ediyor, görevi başındaki tüm öğretmenlerimize sağlık, huzur ve başarı dolu bir ömür diliyorum' dedi.

Programın devamında Efeler Çeştepe İlkokulu öğretmenlerinden Gökçe Çetin göreve yeni başlayan öğretmenler adına konuşma yaparak başarılar diledi. Baltaköy Hacı İbrahim Akdemir Ortaokulu'ndan emekliliğe ayrılan Kenan Çalışkan ise öğretmenlik üzerine konuşma yaparak genç meslektaşlarına nasihatlerde bulundu.

Konuşmaların ardından Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen resim, kompozisyon, afiş ve mektup yarışmalarında dereceye giren öğrencilere Vali Canbolat tarafından hediyeleri takdim edildi. Program, Süleyman Demirel Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri tarafından hazırlanan gösteri sunumu ile devam etti. Gençlerin gösterisi uzun süre ayakta alkışlanırken, gençler de Türkiye'nin ilk şehit öğretmeni Aydınlı Şenol Akar'ı unutmadı. Gösterinin Şehit Akar'ın anıldığı bölümünde duygu dolu anlar yaşandı.