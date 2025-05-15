Eğitim dünyasının geleceğini şekillendirecek teknolojik dönüşüm, Aydın’da düzenlenen bir etkinlikle mercek altına alındı. Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Bilim Akademisi tarafından Aydın Yüksek Teknoloji Koleji’nde gerçekleştirilen "Beceri Kazandırmada Yapay Zeka Araçlarının Kullanımı" semineri, eğitimcilere farklı bakış açısı sundu.

İnsanlık tarihinin en hızlı teknolojik değişim sürecinde, yapay zeka araçlarının artık içerik üretmenin ötesine geçerek "Yapay Zeka Ajanları" adıyla hayatımızda aktif rol almaya başladığı belirtildi. Bu gelişmelerin eğitim dünyasındaki yansımaları düzenlenen seminerde ele alındı. Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan seminerde yaptığı konuşmada, "Günümüzde öğretmenlerimizin dijital yetkinliklerle donatılması, modern eğitim anlayışının vazgeçilmez bir parçasıdır. Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinde de özellikle vurgulanan beceri kazanımının önemi, yapay zeka gibi yenilikçi araçlarla desteklendiğinde çok daha etkili sonuçlar doğuracaktır. Bu tür etkinliklerle eğitimcilerimizin teknolojik gelişmeleri yakından takip etmelerini ve sınıf içi uygulamalara dönüştürmelerini amaçlıyoruz" dedi.

"Yapay zekayı kullanırken etik değerler göz ardı edilmemeli"

Seminerde sunum yapan Aydın Yüksek Teknoloji Koleji Okul Koordinatörü Dr. Ramazan Başaran, ortaokul öğretmenlerine yapay zekanın eğitim dünyasında sunduğu fırsatları ve dikkat edilmesi gereken noktaları anlattı. Dr. Başaran, "Yapay zeka teknolojileri, öğrencilerin beceri gelişiminde çığır açıcı katkılar sağlama potansiyeline sahip. Ancak bu araçları kullanırken etik ilkeleri göz ardı etmemeliyiz. Amacımız öğretmenlerin yerini doldurmak değil, onları destekleyerek eğitim kalitesini yükseltmektir" dedi.

Etkinlikte ayrıca, yapay zeka teknolojilerinin eğitime entegrasyonu konusunda daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğu vurgulandı. Dr. Başaran, öğretmenlerin bu yeni teknolojileri sınıf içi uygulamalarda nasıl etkili kullanabilecekleri konusunda pratik öneriler sundu.

Seminere katılan eğitimciler, yapay zeka destekli eğitim modellerinin öğrenci başarısı üzerindeki olası etkileri ve fırsat eşitliğine katkısı hakkında görüş alışverişinde bulundu.