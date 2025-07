Aydın’da geçtiğimiz yıllarda yaşanan kuraklık sebebiyle ikinci ürün olarak ekimi yapılan ayçiçeğinin üretim alanları her geçen gün artıyor. 2024 yılında ayçiçeği tohum hibesi alan 20 üretici bulunurken, bu rakam 2025 yılında 125’e yükseldi.

Geçtiğimiz yıllarda Aydın’da kuraklık sebebiyle üreticiler farklı ürün çeşitlerine yönlendirilirken, ikinci ürün olarak ekilen ayçiçeğinde başarıya ulaşılmıştı. Çok az su isteyen ürünlerden olan ayçiçeği, adeta Aydın’da ikinci ürün olmaya aday gösterilirken, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen Tarım Arazilerin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) proje çerçevesinde de ayçiçeği tohumu dağıtımı da sürüyor. 2025 Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıtlarına göre 75 bin 764 dekar alanda bin 146 üretici ile ayçiçeği üretimi yapılan Aydın’da, ayçiçeği ekim alanları da her geçen gün artıyor. TAKE Projesi kapsamında 2022 yılında 14 üreticiye 500 dekar alanda 220 kilogram, 2024 yılında 20 üreticiye bin 475 dekar alanda 700 kilogram, 2025 yılında ise 125 üreticiye 10 bin 750 dekar alan için 6 bin 450 kilogram ayçiçeği tohumu üreticilere dağıtıldı. Son 1 yılda ayçiçeği ekili alanlarda gözle görünen bir artış yaşanırken 2024 yılında 20 üretici hibe tohum alırken, bu rakam 2025 yılında 125’ yükseldi.

Ayrıca İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde ayçiçeği ekili alanlarda çayır tırtılı başta olmak üzere zararlılara karşı taramalar da hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda sahaya inen il ve ilçe tarım ekipleri, ayçiçeği ekim alanlarında periyodik olarak kontrollerini gerçekleştiriyor.

Konu ile ilgili Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada "Güneşi seven, toprağı değerlendiren ve yağ sanayisinin hammaddesi olan ayçiçeği, hem üreticiye gelir hem ülkemize katma değer sağlıyor. Bölgemizde ve ilimizde etkisi artmaya başlayan tarımsal kuraklık ile birlikte yöre çiftçilerimizin susuzluğa dayanıklı olması nedeniyle üretmeyi tercih etmeye başladığı ayçiçeği ile ilgili olarak İl Müdürümüz, Didim ve Söke ilçelerimizdeki ayçiçeği ekim alanlarında incelemelerde bulundu. Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında 2025 yılında yüzde 75 Bakanlık, yüzde 25 üretici katkılı 125 üreticiye 10 bin 750 dekar alan için 6 bin 450 kilogram ayçiçeği tohumu üreticilerimize dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Sahadayız üreticinin yanındayız. Tüm ayçiçeği üreticilerimize ilimizin verimli topraklarında bereketli bir sezon diliyoruz" ifadeleri yer aldı.