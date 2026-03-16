Aydın'da Şubat ayında toplam araç sayısı 673 bin 565 olurken, 11 bin 185 aracın ise devri yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Şubat ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri'ni yayımladı. Bu çerçevede Aydın'da 2026 yılı Şubat ayında araç sayısı 241 bin 946 otomobil, 11 bin 340 minibüs, 2 bin 776 otobüs, 90 bin 284 kamyonet, 11 bin kamyon, 253 bin 32 motosiklet, bin 517 özel amaçlı taşıt ve 61 bin 670 traktör olmak üzere toplam 673 bin 565 oldu.

Aydın'da 2026 Şubat ayında toplamda 11 bin 185 aracın ise devri yapıldı. Bunların 6 bin 723'ü otomobil, 185'i minibüs, 38'i otobüs, bin 997'si kamyonet, 131'i kamyon, bin 499'u motosiklet, 32'si özel amaçlı taşıt ve 580'i traktör olarak gerçekleşti.

Ayrıca 2026 Şubat ayında bin 957 aracın trafiğe kaydı yapıldı. Bunların 584'ü otomobil, 7'si minibüs, 10'u otobüs, 151'i kamyonet, 49'u kamyon, bin 104'ü motosiklet ve 52'si traktör olarak gerçekleşti.