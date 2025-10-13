Aydın genelinde düzenlenen Amatör Spor Haftası etkinlikleri sona erdi.

Hafta boyunca düzenlenen çeşitli turnuva, yarışma ve gösterilerde sporcular yeteneklerini sergilerken, vatandaşlar da sporla dolu günler yaşadı.

Aydın Gençlik Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "İl Müdürlüğümüz koordinesinde gerçekleşen etkinliklerde basketbol, voleybol, atletizm, bisiklet, taekwondo gibi birçok branşta renkli mücadelelere sahne olundu. İl Müdürümüz, etkinliklere katılan tüm sporculara, antrenörlere ve emeği geçenlere teşekkür ederek, sporun her yaşta bir yaşam biçimi haline gelmesi için çalışmaların kararlılıkla süreceğini belirtti" denildi.