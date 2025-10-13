Kartepe Belediyesi, vatandaşların sağlıklı ve hijyenik ortamlarda alışveriş yapabilmesi için rutin olarak gerçekleştirdiği pazar yeri temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Farklı mahallelerde kurulan, semt pazarlarının sona ermesinin ardından Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri; pazar alanlarında genel temizlik, yıkama ve dezenfekte çalışmalarını düzenli olarak gerçekleştiriyor. Ekipler, tezgahların kaldırılmasının ardından alanı süpürerek, basınçlı su araçlarıyla detaylı yıkama işlemi yapıyor. Kartepe genelinde kurulan semt pazarlarının ardından düzenli olarak temizlik çalışması yapıldığı belirten Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri "Vatandaşlarımızın daha temiz, sağlıklı ve hijyenik ortamlarda alışveriş yapabilmeleri için pazar yerlerinde temizlik çalışmalarımız rutin olarak devam etmektedir. Çevre sağlığı ve halkımızın güvenliği önceliğimizdir" dedi.