Bingöl’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, uyuşturucu madde, ruhsatsız tüfek ve silah ele geçirilirken 2 şüpheli tutuklandı.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde huzur ve güven için çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Motosikletli Polis Timleri tarafından yapılan çalışmalarda 16.07 gram esrar maddesi, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 10 adet dolu kartuş ve 1 adet kesici alet ele geçirildi. Ekipler tarafından gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüphelinin, tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.