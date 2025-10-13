Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü, bir sosyal sorumluluk projesine daha imza atıyor. 17 Ekim Cuma günü düzenlenecek kan bağışı etkinliğinde, kan bağışında bulunan vatandaşlara kamp sandalyesi hediye edilecek.

Çeşitli kurum ve kuruluşlarla yapılan işbirlikleri ile vatandaşlara dokunan Manisa Büyükşehir Belediyesi şimdi de Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü ile sosyal sorumluluk projesi yürütmeye hazırlanıyor. 17 Ekim tarihinde yapılacak olan kan bağış kampanyasına destek veren Manisa Büyükşehir Belediyesi, kan bağışını teşvik etmek amacıyla, bağışta bulunan ilk 2 bin vatandaşa kamp sandalyesi hediye edecek. Cumhuriyet Meydanı’nda yapılacak olan kan bağış kampanyası 9.30 ile 23.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Sosyal belediyecilik hizmetlerine hız kesmeden devam edeceklerini söyleyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, kan bağış kampanyasına destek verdiklerini söyledi. Kan bağışının önemine değinen Başkan Dutlulu, "Kan bağışı, bir insanın başka bir insana verebileceği en anlamlı hediyedir. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak, Türk Kızılayı’nın yürüttüğü bu önemli sosyal sorumluluk projesine destek vermekten büyük mutluluk duyuyoruz. Her bir bağış, bir cana umut, bir hayata nefes demektir. Tüm Manisalı hemşehrilerimi, 17 Ekim Cuma günü Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenecek olan kan bağışı kampanyasına katılmaya davet ediyorum. Gelin, hep birlikte iyiliği büyütelim, Manisa’dan Türkiye’ye örnek olalım" dedi.