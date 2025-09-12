Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, turunçgil üreticilerini Akdeniz meyve sineği ile mücadeleye başlamaları konusunda uyardı.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, turunçgil bahçelerinde ciddi zarara yol açan Akdeniz meyve sineği ile mücadele çalışmalarının başladığını duyurdu. Turunçgil meyvelerini kurtlandırarak dökülmelere ve kalite kaybına neden olan zararlının, aynı zamanda ihracatta da sorun oluşturduğunu vurgulayan il müdürlüğü, üreticilere uyarılarda bulundu. Müdürlük ekiplerinin her yıl olduğu gibi bu yıl da turunçgil bahçelerine tuzaklar yerleştirerek sineğin çıkışı ve yoğunluğunu takip ettiğini belirtilirken, meyvelerin vuruk olgunluğuna gelmesiyle birlikte mücadelenin başlatılması gerektiği ifade edildi.

Konu ile ilgili Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada "İlimiz turunçgil bahçelerinin ana zararlısı Akdeniz meyve sineğidir. Akdeniz meyve sineği turunçgil meyvelerini kurtlandırmak suretiyle dökümlere ve meyve kalitesinin düşmesine neden olan en önemli turunçgil zararlısıdır. Aynı zamanda dış karantina zararlısı olduğundan meyve ihracatında da sorunlara neden olmaktadır. Turunçgil bahçelerinde her yıl mücadelesi yapılması gereken Akdeniz meyve sineğinin, mücadeleye başlama zamanını tespit etmek için müdürlüğümüz elemanlarınca her yıl tuzaklama çalışmaları yapılmaktadır. Bu yıl ilimizi temsil edecek şekilde turunçgil bahçelerine asılan tuzaklar her hafta kontrol edilerek ergin sineğin çıkışı ve popülasyon yoğunluğu izlenmiştir. Ancak mücadelenin başlaması için tuzaklarda sineğin görülmesinin yanı sıra meyvelerin vuruk olgunluğu dönemine gelmesi gerekmektedir ki, bu da meyve kabuğunda hafif renk dönüşümünün başladığı ve meyvenin tatlanıp sulanmaya başladığı dönemdir. İlimizdeki meyveler vurma olgunluğu dediğimiz döneme geldiğinden, üreticilerimizin mücadeleye başlamaları gerekmektedir. Mücadele ruhsatlı kitlesel tuzakların kullanıldığı biyoteknik mücadele yolu ile ayrıca ruhsatlı ilaçlarla kısmi dal ilaçlaması şeklinde kimyasal mücadele ile yapılmaktadır. Kimyasal mücadele, 7-10 günlük aralıklarla hasada 10 gün kalana kadar titizlikle devam etmelidir. Biyoteknik mücadele yöntemi ile kitlesel tuzaklama yapılacak ise bahçelere asılan kitlesel tuzaklar meyve hasadına kadar ağaçlarda asılı kalmalıdır ki, kitlesel tuzaklara gelen Akdeniz meyve sinekleri yakalanarak mücadele sezonu tamamlanmış olacaktır. Ayrıca biyoteknik mücadele yöntemini seçen üreticilerimiz Bakanlığımızın ’Biyoteknik Mücadele Destek’ ödemesinden de yararlanabileceklerdir. Arı ölümlerini önlemek için ilaçlamalardan önce çevrenizdeki arıcıları bilgilendiriniz" ifadeleri yer aldı.